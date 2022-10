L’histoire de la ville à travers la Balade

Une promenade pour mettre Saint-Hubert en vitrine

Cette promenade a été initiée par le Royal Syndicat d’Initiative et subsidiée par le Gal Nov’Ardenne. Celle-ci prend son départ à la Maison du Tourisme de Saint-Hubert. Au total, ce sont plus d’une septantaine de balises qui permettent d’orienter les promeneurs durant la balade. L’occasion notamment d’admirer la Basilique et le Quartier abbatial sur toutes leurs facettes. "Au 10e et 11e panneau, nous avons un panorama exceptionnel de l’ancienne abbaye poursuit l’échevin. C’est là qu’on se rend compte de l’importance d’un tel bâtiment dans la ville". Une balade qui permet de mettre Saint-Hubert en vitrine. "Nous espérons que celle-ci va devenir incontournable pour les touristes de la région" termine Patrick Pierlot.