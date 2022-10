L’abri de nuit d’Arlon ouvrira le 24 octobre

Finalement, deux éducateurs ont été embauchés il y a une semaine et formés pour assurer une présence de nuit à l’abri. Il en manque toujours un troisième pour assurer une rotation suffisante.

Au niveau des bénévoles, ils sont actuellement une cinquantaine à avoir répondu présent, sur une centaine habituellement. Mais cela suffit pour ouvrir l’abri, en espérant que l’équipe s’étoffe. "Les bénévoles arrivent peu à peu. Des anciens reviennent, des nouveaux arrivent. Il faut le temps de se mettre en place et généralement les bénévoles se manifestent. Mais il faut aussi tenir compte des absences, des retards, des maladies. Nous avons l’habitude de gérer ces situations", rassure Mme Kergenmeyer.

Un nouveau public

Des bénévoles qui assurent une présence de 20h à 23 h. Les éducateurs prennent la relève pour la nuit auprès des 16 hommes et 6 femmes qui peuvent y être accueillis.

Ce que redoute par-dessus tout la directrice de l’abri de nuit, c’est l’effet de la crise énergétique et économique qui en découle.

"La crise est à notre porte et on s’attend à recevoir un nouveau public. Ceux qui ne pourront plus payer leurs factures d’électricité, qui devront quitter leur logement. On commence à voir ce public que l’on n’a pas l’habitude de voir à l’abri de nuit. La Fédération des Maisons d’accueil travaille en ce sens pour faire bouger les lignes", souligne la responsable de l’abri de nuit.

Prolongé en juin

L’abri de nuit qui vit grâce à des subsides wallons, en plus d’un soutien communal, doit ouvrir dix mois par an pour pouvoir être financé par la Région, la date limite d’ouverture étant le 1er novembre au plus tard. Pour compenser son ouverture tardive, l’abri jouera les prolongations en juin. Les dons alimentaires sont bienvenus à l’abri, de préférence les mardis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 30.

Pour joindre l’abri, par mail de préférence: abridenuit@arlon.be – 0473 56 19 40.