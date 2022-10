G.L. Bouchez attire plus de 120 personnes

La campagne électorale 2024 est-elle déjà lancée à Aubange ? La présence de Georges-Louis Bouchez permet de le penser. Le président du MR est venu soutenir la toute nouvelle locale pour un « dialogue citoyen ». La soirée a attiré plus de 120 personnes dans la cafétéria de la nouvelle buvette du club de football d’Aubange. Et le Montois a passé de longues heures à la rencontre des citoyens. Discussions ouvertes, prises de conscience et explications ont rythmé la soirée. Les sujets concernaient déjà ceux que la nouvelle locale présidée par Luc Weyders compte bien développer : la lutte contre les dépôts sauvages d’immondices, la nécessaire présence policière visible sur le territoire, le recensement indispensable de la population et la lutte contre les marchands de sommeil. Quelques thèmes comme aussi l’amélioration de l’image de la ville, l’attrait pour des investisseurs,. ont également été développés, sans oublier les questions énergétiques. Quelques idées ont été lancées. Le président du MR a expliqué les limites légales, les contraintes financières, les choix politiques à opérer. Présent dans la salle, le bourgmestre François Kinard a aussi eu l’occasion de rappeler les avancées mises en place dans la Ville d’Aubange.