Extension du zoning de Longlier: 220 emplois espérés

Un plan communal d’aménagement sera développé pour permettre la création de ce zoning, situé juste avant le parc d’Ardenne Logistique, sur une surface de 30 hectares, le long de la route N85, de Longlier à Vaux-sur-Sûre. Après approbation par le conseil, le dossier sera envoyé au ministre qui a 6 mois pour se décider. L’arrêté est attendu au premier semestre 2023.

"La Commune dispose de deux parcs d’activités bien équipés avec des fonctions différentes. Quand on voit comment celui de Semel s’est vite développé, dit le bourgmestre, c’est très profitable pour le centre-ville de Neufchâteau. Nous manquons d’espace pour accueillir de nouvelles activités de type PME et artisanal, d’où l’importance de réviser le plan de secteur et d’agrandir le zoning de Longlier."

Si on fait des parcelles de 30 à 40 ha, on peut compter qu’entre 55 à 75 nouvelles entreprises pourront s’installer là. On espère l’arrivée des premiers investisseurs au début 2024. Cela représente environ 220 emplois supplémentaires, annonce encore le bourgmestre. Unanimité

On va renforcer le secteur touristique en engageant un coordinateur du développement touristique local. La connaissance de l’allemand et la possession d’un véhicule sont des atouts. Unanimité.

Les élus sont d’accord pour appuyer la candidature du parc naturel de la Haute-Sûre, forêt d’Anlier, déposée voici une quinzaine de jours, pour qu’il soit retenu comme parc national. Neufchâteau n’est pas directement dans la zone du parc national mais en périphérie, en zone d’influence. "Nous faisons partie des trois grosses villes d’appui de ce parc national au même titre qu’Arlon et Bastogne. Il faudra attendre début décembre pour savoir si cette candidature est retenue", dit encore le mayeur. Unanimité.

À quand la désacralisation de l’église de Montplainchamps ?

Le budget de la fabrique d’église de Tronquoy est présenté par l’échevin Christian Grandjean. Pour Tronquoy, l’intervention communale est de 2 879 € ; pour celle de Montplainchamps, c’est 540 €.

À propos de Montplainchamps, le conseiller Simon Defat (min.) demande où en est la désacralisation de l’église, alors qu’il y a eu l’accord du doyen et de la fabrique. M. Grandjean lui répond qu’ " on n’a pas encore d’avis favorable de l’évêché. On a écrit voici trois mois et toujours rien.

Le collège va contacter la CLDR pour plancher sur une destination à trouver à cette église quand elle sera désacralisée ", précise encore l’échevin. Pour la fabrique d’église de Warmifontaine, l’intervention communale est de 8 804 €. L’échevin Grandjean félicite les efforts des fabriciens " pour diminuer l’impact du coût de l’énergie en occupant des espaces plus petits pour les célébrations et en baissant la température ambiante ".

L’impôt des personnes physiques, conformément à ce qui s’est fait l’an dernier, continue de baisser légèrement et passe de 7,6% à 7,4%. "La première prime, c’est celle qu’on laisse dans les poches d’un citoyen, c’est 40 000 € de taxes en moins par an", avance le mayeur. "Il y a 3 200 ménages, cela fait 12,50 € par an", calcule la minorité. "On s’y était engagé et on le respecte, répond M. Huberty. Et on le fera encore cela l’an prochain et ce sera au total 120 000€ au total". Unanimité.

L’eau de Neufchâteau trop dure et destructrice d’appareils électroménagers ?

M. Demarche s’est fendu d’une interpellation citoyenne sur la qualité de l’eau. Il dit que "Libramont et Léglise ont une eau douce alors que celle de Neufchâteau est dure. Les 3/4 de l’entité sont alimentés par une eau dure qui vient de Chassepierre et qui détruit les appareils électroménagers. J’ai investi 2 000 € dans un système qui n’est pas encore assez performant", ajoute-t-il. "Je vous demande de solliciter la SWDE pour réactiver les puits de Grapfontaine et d’Hamipré". Le mayeur Huberty: "Thierry Goffin, de la SWDE, nous a écrit pour confirmer qu’il va augmenter les capacités de production sur le captage de Semel. On va le rencontrer bientôt", conclut-il. Pour M. Demarche ce que dit M. Goffin, c’est "du bla-bla. Neufchâteau doit puiser son eau douce, puisque nous en avons notamment dans les ardoisières de Warmifontaine. C’est à vous, les élus, d’agir."