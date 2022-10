Une ancienne école, construite en 1839, occupait déjà l’emplacement de l’actuelle classe primaire. Elle servait également de lieu de réunion pour le conseil communal. Le bâtiment fut démoli en 1905, date de construction du bâtiment actuel. Celui-ci comprenait deux classes primaires, une classe gardienne, deux pièces communales et un logement pour les religieuses.

"L’école évolue, l’enseignement évolue lui aussi. Les locaux doivent être adaptés. Une rénovation de l’existant s’imposait donc avant tout, en profitant des espaces qui se libéraient dans les combles pour créer de nouveaux locaux et ainsi répondre aux besoins de l’école", souligne l’échevine de l’enseignement, Virginie Roelens.

Besoin d’espace pour mieux grandir

L’école de Chantemelle avait réellement besoin d’un espace plus large, convivial et fonctionnel pour assurer les temps de midi et l’accueil extrascolaire dans des conditions confortables, tant pour les enfants que pour les équipes encadrantes. Ce local peut encore servir de classe d’appoint, de local d’animations ou pour de petites fêtes scolaires.

Claudia Dodion, du Service Général des Infrastructures Scolaires Subventionnés, a détaillé les travaux de restructuration. "Les travaux auront été l’occasion de réorganiser entièrement la position des espaces scolaires de manière à créer un véritable réfectoire, aménager un espace bibliothèque/atelier pour les plus grands mais aussi une classe maternelle disposant de toutes les commodités".

Les combles ont quant à eux été aménagés de manière à accueillir 2 nouvelles classes dont l’une est un espace polyvalent dédié au numérique, mais aussi à la lecture et autres ateliers de découvertes. L’esprit grenier leur concède un cachet chaleureux et attractif.

Une attention particulière a encore été portée à l’acoustique, l’éclairage, aux revêtements de sol et aux couleurs des locaux rénovés.

Pour les amateurs de chiffres, le projet s’élève à 349 385,41 € pour le gros œuvre et 32 718,60 € pour les sanitaires. La CFWB alloue à ces travaux un subside direct de 364 412,78 € à la commune. À cela, il faut ajouter la construction sur fonds propres communaux du nouveau préau.