C'est parti pour l'opération 11.11.11. en province de Luxembourg

Produits en vente et événements luxembourgeois

L’an dernier, plus de 2 000 000 d’euros ont ainsi été récoltés par l’opération 11.11.11. L’argent a permis de mener 170 projets à travers une quarantaine de pays. D’ici quelques jours, la campagne 2022 sera donc lancée avec la traditionnelle vente de produits sélectionnés par le CNCD. Tablettes de chocolat, calendrier 2023, cartes postales ou encore livres de cuisine ou pour enfants, il y en aura pour tous les goûts. Les nombreux bénévoles proposeront ces produits à l’entrée de certains magasins ou à même la rue. Sans oublier la vente via les commerces équitables ou via le site internet de l’opération. Les dons sont également possibles via le numéro de compte du CNCD. En province de Luxembourg, des événements sont programmés durant le mois de novembre. "Le Village chocolat fera son retour devant la Basilique de Saint-Hubert les 12 et 13 novembre explique Corinne Legros, chargée de campagne pour la province de Luxembourg. À cette occasion, de délicieux produits à base de chocolat seront proposés. Un ciné-débat est proposé le 10 novembre à Neufchâteau et le 17 novembre au cinéma Plaza d’Hotton. Sans oublier les nombreuses animations dans les écoles".

Merci aux bénévoles

Pour mener à bien toutes ces actions, les bénévoles sont bien évidemment très précieux. "En Province de Luxembourg, on tourne avec un peu plus de 300 bénévoles durant ces 15 jours souligne Corinne Legros. Ce sont les véritables chevilles ouvrières de cet événement". Pour devenir bénévole, rien de plus simple. "Ce n’est pas contraignant. On demande une disponibilité les deux samedis de la campagne, c’est tout. Pour le reste, chacun peut participer à sa manière et à hauteur de ses compétences. Quelqu’un qui est plus à l’aise en sport peut très bien organiser quelque chose, l’opération ne se résume pas à faire de la vente en rue ou en porte-à-porte" termine la chargée de campagne.

L’agenda des activités

10 novembre à 20 h: Ciné-club "Open Secret" à Neufchâteau.

12 et 13 novembre: Village du chocolat à Saint-Hubert.

17 novembre dès 19 h: Repas fermier et ciné débat "Welcome Alibaba" au cinéma Plaza d’Hotton. Présence des militants du collectif Stop-Alibaba.

Tous pour Onze!

Se montrer solidaire tout en faisant du sport, c’est possible avec Tous pour Onze. Lancé en 2020 en plein confinement, ce défi a remporté un franc succès. Si à l’origine, il permettait aux coureurs individuels ou aux petites équipes de lancer un défi solidaire, la formule s’est élargie progressivement. L’an dernier, des entreprises petites et grandes ont, elles aussi, lancé leur challenge: les membres du staff ont couru et récolté des fonds en faveur de projets solidaires. Cette année, les clubs sportifs sont invités à organiser des tournois dont la recette serait reversée, en totalité ou en partie, à l’opération 11.11.11. Pour cela, il suffit de se créer un profil sur le site www.soutenir.cncd.be et de créer son défi. Les kilomètres parcourus sont comptabilisés via l’application Strava.

Pour toute information ou faire un don: www.cncd.be