Centre ouvert depuis 2005

Le Centre d’accueil de jour de Paliseul existe depuis dix-sept ans désormais. « Il a été créé en 2005 sous forme d’ASBL, commente Claudy Thomassint. A l’initiative de la Commune, du CPAS et de l’Aide en Milieu Rural. En 2019, l’ASBL a été dissoute et l’activité a été reprise par le CPAS de Paliseul sous la dénomination de Maison d’Accueil pour Personnes Âgées. » Si l’accueil avait d’abord lieu dans un local à Fays-les-Veneurs, les activités ont déménagé dans le centre de la Commune, au sein de l’Espace Franken. « Et tout a été pensé et aménagé pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite, glisse Claudy Thomassint. Le budget ? Nous avons toujours assumé cette activité sur fonds propres. Le budget 2022 prévoit un déficit de 36 037 € qui devra être comblé par une intervention de l’augmentation communale. »