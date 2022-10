50 ans pour les Maîtres de Forges

Le chapitre est évidemment l’événement annuel majeur de la confrérie. En présence de nombreux représentants des autres confréries belges et étrangères, dont un des membres a été intronisé, il a vu l’intronisation de sept nouveaux membres locaux: Pierre Feck (conseiller communal), Florence Haas (cheffe de cabinet chez le gouverneur), Catherine Lannoy (préfète de l’athénée royal), Daniel Lisoir (actif dans le monde associatif dont la Petite Plante), Pierre Marchal (courtier en assurances), Monique Mayschak (présidente des Chœurs de Lorraine) et Christian Moïs (président du Cercle d’histoire Messancy-Aubange). Par ailleurs, le conseil des Maîtres et Grands Maîtres a décidé de procéder à des nominations internes. Le secrétaire Marc Arend a annoncé que deviennent grand maîtres Joëlle Welschen, Pïerre Clinquart et Patrice Kreusch tandis que Corine Goelff et Manuel Suleau accèdent au titre de Maîtres. Nathalie Block Jean-Michel Clinquart et Pascal Remacle sont les nouveaux compagnons.

Chaque intronisation est rythmée par la remise des attributs et l’envoi de la sentence: "Battons le fer tant qu’il est chaud, buvons la bière tant qu’elle est fraîche". "Notre confrérie a deux buts. Le premier est de récompenser des personnes, des sociétés, qui par leur dévouement, leurs réalisations, participent ou ont participé soit au développement soit au renom de notre Ville. Le deuxième est de promouvoir depuis maintenant 25 ans la" Coulée des Métallos ", une bière pure et naturelle, brassée par la brasserie Bofferding à Bascharage" avait annoncé le président Claude Laurent lors du lancement de ces festivités.

La cérémonie a débuté par un office religieux en l’église Saint-Étienne et un défilé dans les rues d’Athus. Une minute de silence a été respectée à la mémoire de l’ancien président Raymond Licthfus, du maître Félicien Thiry et des membres Lucien Lepot et Bernard Rix. Au cours du repas qui a suivi la partie officielle, hommage a été rendu au plus ancien membre de la confrérie André Cloës présent depuis 47 ans !