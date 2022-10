25 artistes à la Maison de village

Comme le public venu nombreux a pu le constater, les œuvres présentées étaient multiples et variées tant par les techniques que par les thèmes abordés.

Ont présenté le fruit de leur travail et de leur talent et ont accroché leurs œuvres aux cimaises de l’ancien centre culturel: Chantal Manns, Alexandre Bister, Éliane Reisen, Sophie Pirot, Christiane Manns, Philippe Kesseler, Christelle Dernoeden, Laurence Bernard, Lucie Dernoeden, Mauvaise graine, Louis et Fred Biren, Sonia Ansiaux, André Hames, Anne-Françoise Burnet, Nathalie Houlmont, Patricia Holtzmacher, Natacha Keunings, Fée avec amour, Claude Jonniaux, Brigitte Marenne, Danièle Jadin, Thierry Fifi, Marie-Thérèse Pêcheur et Ben Rescwood.