SpaceArt à Redu: une galerie et un incubateur d'artistes internationaux

À la manœuvre: l’artiste peintre Maurice Albert, qui signe Dusch, et l’entrepreneur wellinois Philippe Hérion. Les élus libinois ont approuvé cet achat.

Ouvert l’été prochain ?

Le permis de bâtir va être introduit et les nouveaux propriétaires espèrent ouvrir l’été prochain. Le bâtiment va subir un profond reliftage. La façade va accueillir une structure métallique (voir la photo ci-contre) pour protéger une terrasse qui sera mise à niveau par la construction d’un mur de soutènement. Au rez-de-chaussée, un espace horeca du style bar à vin accueillera les visiteurs (ce sera une entrée libre) et proposera des spécialités complémentaires à ce qui existe déjà dans le village, du style tapas. Les nouveaux propriétaires sont toujours en réflexion. L’endroit est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des œuvres d’artistes de renom seront proposées à la vente. À l’étage, on trouvera un atelier d’artistes, une salle polyvalente, etc. "Nous voulons que l’endroit soit vivant, avec des œuvres qui seront changées régulièrement et qui s’adresseront au plus grand nombre, explique le peintre Dusch, qui sera art director de cette galerie d’un type nouveau. Je vais inviter une vingtaine d’artistes toute l’année. Des signatures qui vendent leurs œuvres partout dans le monde. Il s’agit de peintres et sculpteurs japonais, français, belges, etc. Je suis allé au salon d’Aix-en-Provence qui, l’espace de quelques jours, accueille une vingtaine de galeries, soit 200 artistes. J’en ai retenu 4. Sur quels critères ? Je regarde comment se comportent leurs ventes sur les dernières années. Mon intention est d’attirer des artistes de niveau international à Redu. Nous compléterons l’offre extraordinaire du musée Mudia", poursuit celui qui est amoureux de cette région où il a travaillé pendant 30 ans pour le compte de la firme T&P. "Redu est à l’aube d’un renouveau extraordinaire quand on voit les initiatives qui naissent dans ce village. On sent un élan et nous allons contribuer à ce renouveau", dit encore l’artiste.

SpaceArt, une galerie de 150 m2

Et finalement, comment définir ce que deviendra l’ancienne maison communale ? "Il n’y a quasi plus de galeries en province de Luxembourg. Celle-ci s’appellera SpaceArt et combinera une galerie de 150 m2 et un espace de rencontre avec les artistes. Ce sera aussi un incubateur, parce que je veux aussi présenter de jeunes artistes de tous horizons ; des jeunes de talent qui vont devenir des références. Ils seront choisis par un comité de sélection élargi. Ce sera donc un tremplin pour eux, précise Maurice Albert. J e déménagerai mon atelier à Redu, ajoute-t-il. J’organiserai aussi des expositions thématiques. Il faut que les gens qui passent devant SpaceArt ne craignent pas d’entrer. Cet espace est le leur et nous aspirons à leur faire connaître le fin du fin de l’art tout en restant accessible, tout en prenant un verre ou en mangeant un morceau. C’est sans obligation d’achat, même si notre but est de vendre, bien évidemment", sourit Dusch.