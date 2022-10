Ce lundi soir, juste avant que ne commence la séance des adultes, les élèves élus des 5 et 6 années des écoles libres et communales de l’entité chestrolaise ont prêté serment dans les mains de l’échevine Mariline Clementz et du bourgmestre François Huberty. Ces petits élus sont: Théo Grandjean, de l’école communale de Longlier ; Jules Istat, de l’athénée royal ; Auriane Rigaux de l’école communale de Grandvoir ; Théo Chemin, de l’école communale d’Hamipré ; Antonin Dalier, de l’école communale de Petitvoir ; Sacha Thys et Érine Job, de l’école libre Saint-Joseph ; Clara Decarpentrie, de l’école communale de Tronquoy ; Kylian Hamer et Juline Legras de l’école communale de Warmifontaine. Ph.C.