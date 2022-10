L'Amour est dans le pré: Bernard aurait-il été touché par Cathy?

Cathy a touché une corde sensible

C’est d’abord avec Cathy, l’une de ses trois prétendantes, que Bernard s’est isolé pendant environ une heure, afin d’avoir une conversation à l’abri des autres filles. Les téléspectateurs ont pu assister à un moment d’échange plutôt intense, puisque l’éleveur de blondes d’Aquitaine s’est mis à verser quelques larmes. Alors que Cathy l’a d’abord questionné sur son ressenti quant à la présence de trois femmes chez lui, contrairement à la semaine dernière, le Sibretois a nié ressentir une préférence (la semaine dernière, il avait pourtant confié à Françoise que son choix était fait depuis longtemps).

De fil en aiguille, Cathy a réussi a percer la carapace de Bernard. "Tu as été déçu ?", demande-t-elle alors. J’ai remarqué que ton gros problème, il est là (en pointant le cœur) et ça ne sort pas ". Le célibataire a ensuite admis avoir été blessé par plusieurs personnes dans le passé. " Quand tu t’es fait rouler, tu deviens forcément méfiant hein ", a-t-il confessé.

C’est en abordant le sujet de ses enfants, en particulier Jean-Félix, que Cathy a bouleversé Bernard, "Suis ton chemin, ton destin, là, ton fils suivra le mouvement parce qu’il t’aime, il veut que tu sois heureux", a-t-elle ajouté. En pleurs, Bernard renchérit sur l’âge de son gamin, "il n’a que 16 ans". Un papa fier, mais visiblement blessé par le passé, aurait-il été séduit par Cathy ?

Au tour de Patricia

La dernière à avoir pu profiter d’un moment seul avec Bernard, c’est Patricia. Cette assistante vétérinaire a expliqué à l’agriculteur qu’elle n’a jamais été mariée, et qu’il s’agirait d’un rêve. "Ça a toujours été mon rêve, mais je n’ai jamais su le réaliser."

Question caractère, le Sibretois explique ensuite vouloir trouver quelqu’un de jovial, "qui ne tire pas la gueule tout le temps". Pour Patricia, son profil semble correspondre aux attentes du célibataire, mais ce dernier est-il prêt à accepter le handicap de Patricia ? (Elle se déplace constamment en béquilles).

"Avec ton handicap, demain, si je te demande de monter sur le tracteur, je ne vais pas te crier dessus", a-t-il alors taquiné, "mais c’est bien, tu as ton permis de conduire, tu es indépendante quand même", conclut-il. Force est de constater que leurs échanges étaient moins profonds que ceux avec Cathy ou Françoise… Un autre indice sur le futur choix de l’Ardennais ?

Françoise jalouse

Durant l’épisode, Bernard n’a cessé de provoquer la jalousie de Françoise. En début d’émission, lui et Cathy ont simulé un faux mariage, en se prenant par le bras et faisant mine de se diriger vers l’autel. "On va à l’église", a plaisanté Bernard, "elle ne fait pas une bonne tête Françoise, ça va ?", a-t-il enchéri. Plus tard, lorsque Cathy et ce dernier sont revenus de l’étable, Françoise n’a pas su cacher son exaspération. "Ah enfin ! Qu’est-ce que vous avez fait pendant si longtemps ?", a-t-elle ri jaune. La semaine prochaine, ce sera l’heure du premier choix, et tout laisse à croire que Patricia part avec un tour de retard.