La Foret Mystérieuse, un moment terrifiant et magique (vidéo)

Pour la troisième année, Adventure Valley Durbuy propose un spectacle audiovisuel fantastique et effrayant, le temps d’une balade illuminée au cœur des forêts denses et mystérieuses. Tout au long d’un parcours de deux kilomètres, plus de 18 000 curieux ont franchi, l’année dernière, les portes du parc ardennais durant 12 soirées au cœur de l’étrange. Cette année, la Forêt Mystérieuse ouvre ses portes pour 18 balades nocturnes jusqu’au 5 novembre, et 2 soirées d’Halloween inédites le 30 et 31 octobre.