La police met fin à une fête d’anniversaire dans les bois de Lignières

Une fête non déclarée

"On ne peut pas vraiment parler d’une rave party. Le contexte est différent dans ce cas précis. Ce sont des personnes qui se connaissent, qui pour la majorité sont originaires du village. Ils étaient bruyants et la musique allait assez fort effectivement. De plus, la fête n’avait pas été déclarée conformément au règlement de police en vigueur", précise la police.

Les fêtards ont été invités à stopper la fête et à couper la musique. La police a par contre demandé aux participants qui devaient reprendre la route en voiture de ne pas quitter les lieux de suite. "Nous avons demandé à chacun de se reposer pour ne pas prendre le volant dans un état de fatigue et sans doute d’alcoolémie", poursuit le commissaire Lambert de la zone de police Famenne-Ardenne. Ce dernier a fait appel à la police de la route, venue en renforts, face au nombre important de fêtards. Une fête qui s’est terminée dans le calme et sans incident.