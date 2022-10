La Province créative et raisonnable pour se serrer la vis

La Province débutera vendredi sa session annuelle dédiée à la présentation et au vote de son budget pour 2023. "Un budget raisonnable et créatif pour répondre au mieux à la crise", annonce d’emblée la députée provinciale Coralie Bonnet. Un budget plus élevé qui atteint 118 millions à l’ordinaire en 2023 avec l’augmentation des coûts en général, de l’énergie, de l’indexation des salaires et de l’augmentation de la cotisation responsabilisation-pensions (qui passe de 3 à 5 millions€) pour un coût total de 9 millions€. À l’extraordinaire, le budget atteint 11 millions pour les investissements en infrastructures, sans dépasser la balise d’emprunt.