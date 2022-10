Des prix pour les décorations florales

Remise des prix, dernièrement, pour le concours « Fleurissons nos maisons » proposé par le conseil consultatif des aînés de Vielsalm. À la barre, l’échevin Philippe Gerardy et Francine Dejardin, du service environnement de la commune. Le mandataire note que 16 candidatures ont été reçues. « Malheureusement, deux ont été refusées. Les participants étaient déjà lauréats l’année dernière, ce que le règlement ne permet pas. » Le jury n’a pas eu la tâche facile pour départager les différents candidats. Plusieurs critères étaient pris en compte dans l’examen des réalisations : l’aspect général, la diversité des espèces et les couleurs, l’entretien et l’état sanitaire des décorations tout comme l’originalité. « Un bonus existait en fonction du paramètre “biodiversité et développement durable” de la réalisation », précise l’échevin. Dans la catégorie « Balcon, terrasse et façade » : Marylène Lemaire de Moulin à Petit-Thier s’impose devant Clémentine Gourdange de Fraiture. Dans la catégorie « Maison avec jardin à rue » : Laurence Jadot de Petit-Halleux coiffe les lauriers devant Marina Servais de Vielsalm. Le « coup de cœur » du jury revient à Marialine Dubois de Grand-Halleux. Des chèques cadeaux récompensent les différents lauréats. Un nouveau concours devrait être lancé en 2023.Sur notre photo, lauréats, jury et autorités. J.-M.B.