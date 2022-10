Un incendie aux établissements Mambour-Batter à Villers-sur-Semois

Il était 10 h 46, ce vendredi, quand l’appel est arrivé au central téléphonique de la zone de secours Luxembourg à Arlon: un feu de bâtiment est annoncé aux établissements Mambour-Batter à Villers-sur-Semois, commune d’Etalle. De gros moyens sont engagés. Des pompiers et du matériel arrivent des postes de secours de Etalle, Neufchâteau, Virton et Arlon avec un officier. Cette entreprise de matériel de jardin et la forêt est bien connue dans la région. C’était plein feu dans un atelier à l’arrière du bâtiment à l’arrivée des secours.