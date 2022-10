Un bain de sang à la piscine de Virton le 31 octobre prochain

Goûter maléfique

Outre cette animation, d’autres événements sont prévus le même jour entre 13 h 00 et 17 h 00 dont un goûter "maléfique" et diverses activités aquatiques. Notez que les enfants de moins de 10 doivent être accompagnés par un adulte. Le prix est de 5 euros (entrée et goûter compris). Les accompagnants, eux, payeront 3 euros pour accéder aux installations. Une réservation est souhaitée au 063 24 24 60 ou via la page Facebook de la piscine de Virton.