L’établissement saint-mardois a été sélectionné dans le cadre d’une étude menée par l’Institut Belge de Santé - Sciensano intitulée « Surveillance sentinelle des syndromes grippaux ». Ce projet vise à quantifier et identifier le nombre de maladies nosocomiales (comme la Covid-19, la grippe, etc). au sein des établissements d’accueil et de soins pour seniors.

Concrètement, le home doit envoyer chaque semaine à Sciensano les cas de rhumes, grippes, Covid-19 et autres petites infections de l’hiver. Si l’un des résidents présente des symptômes, et que celui-ci est encodé, Sciensano nous envoie un kit d’échantillonnage afin de prélever de la salive pour déterminer précisément le virus responsable du rhume, grippe, Covid et autres. Cela permet in fine à l’institut de déterminer : - L’apparition de ces malades dans des institutions pour seniors ; - Leur dispersion sur le territoire ; - Le type de maladie ; - Le virus précisément responsable de ladite maladie. En collaboration avec le Docteur Delphine Pirard, médecin coordinateur de l’institution, un Infirmier Coordinateur a été nommé (Amaury Dumoulin) pour mener à bien cette étude de terrain qui se déroulera de fin 2022 à mi 2023. Dans ce cadre, la maison de repos et de soins Saint-Charles jouera le rôle de baromètre unique pour la province de Luxembourg.