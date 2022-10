Recours rejeté à Bertogne: la minorité s’étonne et incite les gens à participer à la consultation

Du côté de la minorité, c’est l’étonnement qui prévaut. "Nous avons du mal à comprendre, explique Louis Vaguet. Les documents concernant le conseil communal doivent être disponibles 7 jours avant, et la convocation envoyée aussi. Or, pour celui du 30 juin, des fichiers ont été modifiés durant cette période et nous avons reçu le dernier, l’accord du CPAS pour la fusion, le jour du conseil. Or, le ministre dit que tout a été fait dans les règles."

Parmi les motivations de sa décision, le ministre Collignon avance, entre autres, que la convocation a été envoyée dans les délais et que les documents qui auraient pu manquer n’avaient pas d’influence sur la connaissance du dossier et sur la décision. Quant à l’arrêté du gouvernement du 13 juillet, il est expliqué qu’il n’a pas modifié la procédure, ce qui n’invalide donc pas le vote du 30 juin.

La décision finale…

Du côté de la majorité, on ajoute que "cette décision ne peut dès lors plus être remise en cause ! Nous nous réjouissons de cette conclusion qui permettra aux deux communes de finaliser en toute sérénité leurs démarches administratives".

Une remarque qui a fait bondir Louis Vaguet. Ce dernier tient à préciser que "la décision finale, c’est le gouvernement et ensuite le parlement wallon qui la prendront. Et elle ne viendra qu’après la consultation populaire. La majorité semble inciter les gens à ne pas se déplacer pour la consultation, en sous-entendant que tout est joué. Or, ce n’est pas le cas. Nous invitons donc vraiment tous les gens à prendre leur décision, à donner leur avis et à ne pas se faire driller par le politique, en venant voter." Car même si le résultat de la consultation ne sera que consultatif, "il n’aura du poids que si la participation est grande".

En attendant la consultation populaire qui se tiendra le 20 novembre, de 8 heures à 13 heures, le dossier de la fusion entre Bertogne et Bastogne attend une autre réponse: la décision du ministre Collignon sur le recours déposé par Jessica Mayon contre la décision du conseil communal de Bastogne. Elle devrait suivre d’ici quelques jours.