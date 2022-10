Dans les coulisses de la maison de la culture d’Arlon, c’est un "Hellooo" suivi de grands gestes qui sentent les retrouvailles.

Grande habituée du théâtre arlonais, l’artiste a donné rendez-vous dans sa loge avant le concert. La demoiselle arlonaise s’est mise sur son 31, elle, qui prend une année sabbatique après un baccalauréat en économie et gestion à Namur.

Avec plus de 20 concerts à son actif, de l’Olympia à Montréal: "J’ai arrêté de compter, confie la fan à Lynda Lemay. Il y a une dizaine d’années, je suis venue te voir par hasard avec ma maman, j’avoue que je ne te connaissais pas, cela a été de suite le coup de cœur."

Chloé a déjà assisté à quatre concerts au Québec. La Canadienne de confirmer: "Je la connais depuis toute petite." S’engage une conversation où la chanteuse prend des nouvelles de l’Arlonaise. On évoque la Lux Fashion Week: "Wouah ! Je veux voir les photos", dit Lynda.

La conversation évoque les souvenirs dont un formidable à Braine-le -Comte: "C’était une petite fille avec ses grands yeux et son sourire, c’était très touchant, je me souviens du spectacle, elle était avec ses parents (NDLR: sa maman est Catherine Arnold, la présidente de l’ACIA, et son papa est l’aquarelliste, Pierre Raevens). Je l’ai connue toute gamine, je sais qu’elle était montée scène. J’avais su qu’elle jouait au piano. Elle a fait ça exceptionnellement bien ! Un très bon moment."

20 vies

Message de la pro à la fan de 20 ans: "On peut avoir 20 vies dans une vie si on le souhaite. Chloé a tous les talents, elle touche à la musique, cela fonctionne, à la mode aussi. C’est cultiver cette lumière à l’intérieur, faire confiance à son instinct. Faire confiance à la vie."

Pas lourd pour l’artiste de se faire arrêter en rue pour un selfie ou une dédicace ? "Pour moi, c’est un cadeau de la vie de recevoir autant d’amour des gens. J’ai un public de qualité qui m’aborde pour les bonnes raisons, je ne veux pas être vedette pour être vedette. C’est ma fierté de voir qu’il y a de l’intérêt pour ce que je crée."

À noter que la chanteuse a dédicacé jusqu’à une heure du matin à Arlon après 2 h 40 de spectacle. Une belle générosité.