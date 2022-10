Les 15 maisons Croix-Rouge de la province de Luxembourg à flux tendu

1. épiceries sociales

Il en existe une vingtaine dans la province, et elles sont prises d’assaut."À Arlon et Habay, le nombre de bénéficiaires a doublé, et le reste de la province subit une très forte hausse aussi. Les crises successives poussent les gens à couper dans leur budget alimentaire, et les demandes d’aides via le CPAS explosent."

Seulement voilà, répondre à cette détresse grandissante pose plusieurs difficultés. "Déjà, il nous faut doubler nos horaires d’ouverture pour répondre à la demande, ce qui veut dire doubler notre logistique et doubler les équipes bénévoles, ce qui est parfois difficile. " Ensuite, le public fréquentant les épiceries sociales, composée de produits gratuits et de produits à moitié prix, n’a parfois pas le budget. "On constate avec inquiétude que les gens ont même du mal à avoir le budget pour le moitié prix et se limitent aux denrées gratuites."

2. Vestiboutiques

Les boutiques de vêtements de 2e main de la Croix-Rouge voient non seulement une forte hausse de fréquentation, mais également un changement de public. "Avec la crise de l’énergie, on voit de plus en plus la classe moyenne franchir nos portes, et pas uniquement des personnes intéressées par le 2e main ou l’aspect écologique, même s’il y en a aussi. Il y a certes une conscientisation à ce niveau, mais qui ne justifie pas la forte augmentation de fréquentation. L’habillement est malheureusement l’un des derniers budgets dans lequel les gens peuvent couper," Les bénéfices engrangés par les vestiboutiques servent à financer les épiceries sociales et les autres actions de la Croix-Rouge, grâce à la vente de vêtements à petits prix. "Les vêtements sont gratuits pour les plus précarisés, évidemment."

3. Dons de sang

Le don de sang vit aussi des temps troublé. "Les réserves sont actuellement très fragiles dans tous les groupes sanguins, mais principalement négatifs, explique Thomas Paulus, responsable communication de la Croix-Rouge. Les réserves actuelles ne nous permettent pas d’envisager les semaines à venir sereinement . Le besoin est urgent, et met en danger la gestion des urgences et les transfusions dont certaines personnes ont besoin." Depuis 3 mois, on observe une baisse de dons de 15%. Une situation dramatique due au Covid et aggravée par la crise actuelle. "80% de nos donneurs sont réguliers, et 20% sont ponctuels et doivent être renouvelés chaque année. Nos deux publics cibles sont les écoles et les entreprises, Durant les 2 ans Covid, nous ne les avons pas eus, ce qui a entraîné de grandes pénuries qui ne se résorbent pas facilement." La crise actuelle enfonce encore le clou. "Les gens ont d'autres préoccupations en des temps difficiles ; le don de sang est relégué au second plan, ce qui est compréhensible."

4. transport médical

Les 45 véhicules de transport médical non-urgent de la province ont un manque criant de bénévoles. "Nous trouvons difficilement des volontaires pour le transport vers les lieux de soin. Le Covid nous a enlevé beaucoup de bénévoles et il est difficile d’en retrouver." Vous avez envie de donner votre temps à une cause et avez votre permis depuis au mois 3 ans et une demi-journée à offrir par semaine à des personnes âgées, isolées et/ou malade ? La Croix-Rouge Luxembourg a besoin de vous ! "Nous formons nos chauffeurs au brevet de premiers secours, à l’accueil et à la manutention. Si vous êtes en forme physiquement et que vous êtes sensible à l’appel de ces personnes, rejoignez-nous !"

www.maisons.croix-rouge.be