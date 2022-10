La station d’épuration de Chêne-Léglise est opérationnelle

La toute nouvelle station d’épuration de Chêne (Léglise) a été inaugurée ce vendredi après-midi. Celle-ci va permettre le traitement des eaux des villages de Chêne, Vaux-lez-Chêne et Ébly. En tout, ce sont plus de 750 équivalents-habitants qui sont concernés. La construction de cette station et de son collecteur ont nécessité un investissement total de plus de 2 000 000 d’€. Ce montant et les frais de fonctionnement sont entièrement financés par la Société publique de gestion de l’eau (SPGE) au travers du Coût Vérité Assainissement (CVA) que chaque ménage paie proportionnellement à sa consommation d’eau de distribution. "L’investissement a été important et il est donc fondamental que les habitations soient raccordées aux égouts afin que la chaîne de l’assainissement soit complète et que tout fonctionne de manière optimale, précise Stéphanie Heyden, présidente d’Idélux Eau. Améliorer le taux de raccordement est donc une de nos préoccupations majeures."