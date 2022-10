La Commune de Martelange va lutter contre les logements inoccupés

Le bourgmestre Daniel Waty a précisé: "Un logement sera présumé inoccupé s’il présente une consommation en eau ou en électricité, déterminées ou estimées pendant une durée d’au moins douze mois consécutifs, inférieure aux seuils fixés par la réglementation: 15 m³ d'eau par an ; 100 kWh d’électricité par an."

Cette mesure permettra d’identifier plus facilement les logements inoccupés et d’enclencher l’amende sur ces logements. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants de service public de distribution d’eau publique vont eux aussi communiquer, annuellement, la liste des logements n’atteignant pas les seuils de consommation.

Du photovoltaïque pour la crèche

C’est l’échevin des Travaux Thierry Kenler qui a présenté le dossier concernant l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la crèche communale comme cela a été réalisé précédemment sur le toit du nouveau hall de sports et cela déjà avant l’extension de cette crèche décidée il y a peu. Le montant estimé de ce marché s’élève à 26 620 €. Il s’agit de la pose de 45 panneaux de 400 kW crête. Cette dépense sera financée par moitié sur fonds propres et l’autre moitié par les subsides émanant du Fonds d’Impulsion communal. L’aide escomptée sera de 12 500 €. Le solde à payer serait donc de 13 500 €.

100 € par enfant

L’échevine Cindy Feller et présidente du CPAS a rappelé qu’il est accordé pour la naissance de tout enfant né en 2021 une allocation dite de naissance dont le montant est fixé à 100 €. Les enfants adoptés bénéficieront de la même allocation de naissance. Cette remise de chèques aura lieu en matinée le samedi 22 octobre à la crèche communale.

Cindy Feller a également présenté les avantages de la charte et de la convention de partenariat cadre avec la plateforme pour le service citoyen.

"C’est un service accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Il leur assurera les moyens de subvenir à leurs besoins pendant cette période. C’est pour les jeunes un temps d’apprentissage, de formation, d’orientation et d’ouverture. Cela leur permettra d’acquérir des compétences multiples sociales, manuelles, relationnelles ou intellectuelles."

Les élus se sont engagés à relayer les informations de la plateforme afin déjà de permettre à chaque jeune, qui le souhaite, de s’engager dans cette démarche.