Florine Gaspard, Anthony Moris ou Rudy Mazy: qui sera le Godefroid Sport 2022 ? (vidéo)

Aujourd’hui, nous vous présentons les candidats en lice pour le Godefroid Sport.

Florine Gaspard (natation, Bastogne): Peuchère, quel retour de la Bastognarde !

Florine Gaspard, après une pause de quelques mois, a signé une saison de haut vol. ©BELGA

Commençons par la petite déception, toute relative: Florine Gaspard, fin juin 2022, n’a pu franchir le cap des séries sur 50 et 100 m brasse, lors des championnats du monde en grand bassin, qu’elle disputait pour la première fois, à Budapest. Mais la nageuse bastognarde a déjà l’immense mérite d’avoir pris part à l’événement. Et quand on se replonge (c’est le cas de le dire) un an en arrière, ce n’était pas

gagné d’avance. Flash-back donc, jusqu’en avril 2021, quand la sociétaire du Cercle de natation de Bastogne et du centre d’excellence de la Fédération francophone annonce vouloir faire un break, sans trop se livrer sur les raisons de cette décision. La crainte d’un arrêt définitif pour une nageuse qui a collectionné les succès chez les jeunes fait alors son chemin. Jusqu’en juillet, lorsqu’elle annonce son passage dans les rangs du Cercle des nageurs de Marseille. "Dans ma tête, il n’a jamais été question d’un arrêt définitif, j’avais simplement besoin d’une pause", confiera-t-elle plus tard.

Finales européennes

Une pause assurément bénéfique. En fin d’année, et à quelques semaines de ses 20 ans, la Bastognarde va enchaîner les performances de choix: 6e du championnat d’Europe sur 50 m brasse en petit bassin (25 m), 11e du championnat du monde sur la même distance, double recordwoman de Belgique (50 et 100 m brasse), multiple championne de Belgique et, trois mois plus tard encore, double championne de France. Une place en demi-finale des Mondiaux aurait été la cerise sur le gâteau d’une saison pleine. Mais ce n’était que partie remise puisque, quelques semaines plus tard, aux championnats d’Europe, disputés à Rome, elle a atteint la finale du 50 brasse et décroché la 8e place. Dans la perspective des J.O. de Paris, son grand objectif, il y a là de sérieuses raisons de se montrer optimiste.

Rémi Mazi (ski handisport, Louftémont): D’une piste à l’autre, avec le même courage

Rémi Mazi rêve de participer à nouveau aux Jeux paralympiques en 2026.

Des pistes en tartan aux pistes enneigées. De l’athlétisme au ski. Remi Mazi, 33 ans, est capable de briller sur les deux fronts. Ce garçon originaire de Comines (Hainaut), et désormais domicilié à Louftémont (Léglise), s’est d’abord illustré avec des spikes aux pieds. Au point de collectionner les records nationaux handisports. Sur 100, 200, 300, 400, 800 m et longueur dans sa catégorie T47, réservée aux athlètes souffrant de la perte ou d’un usage limité des bras (il a été amputé de l’avant-bras gauche et porte une prothèse). Au point, également, d’échouer juste au pied du podium lors des championnats d’Europe handisports, disputés à Berlin en 2018.

Une année qui marquera un tournant, un virage plutôt, dans la carrière de ce comptable puisqu’il va alors privilégier le ski et plus particulièrement le slalom, discipline qu’il n’exerçait jusque-là qu’en complément de ses entraînements d’athlète.

Après Pékin, Milan en 2026 ?

Un choix dicté par une accumulation de blessures en course et un choix payant puisqu’il l’a conduit jusqu’aux Jeux paralympiques, disputés cette année à Pékin. Membre du groupe des sportifs de haut niveau à la Ligue francophone handisport, Rémi Mazi, qui s’exerce sur la piste indoor d’Amnéville (F), a même eu l’honneur de porter le drapeau de la délégation belge dans la capitale chinoise. Puis d’y prendre la 32e place en slalom et la 23e place en slalom géant dans la catégorie des "skieurs debout". Frustré de n’avoir pu réaliser son rêve olympique lorsqu’il était athlète, Rémi Mazi y est donc parvenu en tant que skieur. Et il espère bien remettre le couvert en 2026, à Milan. On ne sait si ses progrès d’ici là lui permettront d’ambitionner le podium, mais sa trajectoire particulière lui vaudrait à coup sûr le métal le plus précieux dans la discipline du jusqu’au-boutisme.

Anthony Moris (Football, Habay): Un revenant et désormais une référence en Belgique

Anthony Moris fait désormais partie de la crème des gardiens belges. ©BELGA

Dix-sept clean sheets (ou rencontres sans concéder un but) sur l’ensemble du championnat 2021-22, un titre de vice-champion avec l’Union Saint-Gilloise, un statut de meilleur gardien de la compétition que seul le Diable rouge Simon Mignolet peut lui contester: à 32 ans, Anthony Moris a, sans le moindre doute, vécu la meilleure saison de sa carrière. Et trouvé là la récompense d’un talent révélé sur le tard et surtout, d’une incontestable envie de réussir.

Malgré les obstacles, la concurrence et les coups durs. Comme ces deux ruptures des ligaments croisés que le gardien de but originaire d’Habay-la-Neuve a subies en 2015 puis en 2017. Ou comme ce retour en D1 amateurs (le 3e échelon du football belge), en 2018, sous les couleurs de Virton, qui aurait pu signifier la fin prématurée d’une carrière professionnelle entamée sous les couleurs du Standard de Liège, son club formateur.

Résurrection en Gaume

Mais plutôt qu’un recul, ce passage remarqué à Virton, dans sa Gaume natale donc, fut une résurrection, parce qu’il allait y livrer deux saisons de haut vol aux allures de tremplin vers les sommets. Meilleur gardien de Division 1 amateurs d’abord, meilleur gardien de Division 1B (2 échelon belge) ensuite et gardien le moins souvent battu en D1 A en 2021-22 : celui qui est aussi international grand-ducal (et vient d’y franchir le cap des 50 apparitions) a fini par mettre tout le monde d’accord. Même ceux qui, voilà dix ans, doutaient de sa capacité à réussir au plus haut niveau.

Et Dieu seul sait jusqu’où il ira désormais.