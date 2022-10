Demain, je serai menuisier ou ébéniste : des écoliers découvre les métiers du bois à Marche

"Cette action au niveau scolaire est une première", note Johan Simon, chargé de projets à l’ASBL Ressources Naturelles Développement (RND), organisatrice du Week-end du Bois et des Forêts, en collaboration avec le Département de la Nature et des Forêts. "Ces 2 activités avaient notamment pour but de permettre aux enfants de faire le lien entre les arbres et ce qu’ils deviennent."

L’école du dehors en forêt

Institutrice à l’école communale de Harsin-Chavanne, Sabine Collignon justifie pleinement l’intérêt de l’initiative. "Elle s’inscrit très bien dans le projet de l’établissement, qui est une école à pédagogie active", clame Madame Sabine. "D’ailleurs, un mercredi par mois, on fait l’école du dehors en forêt. Cette semaine, on a réalisé une activité de grandeur. Les élèves ont construit un mètre à partir de bois. On finit aussi la création d’un poulailler, en bois aussi. Cette initiative peut susciter des vocations. C’est aussi l’occasion de découvrir une école près de chez nous. Et ouvrir les élèves aux filières techniques, que l’on connaît peut et souvent dévalorisées."

Valisette pédagogique

RND avait par ailleurs sollicité l’Instance Bassin Enseignement-Formation-Emploi Luxembourg. "L’IBEFE assure le rôle d’interface et la concertation entre les partenaires sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, la formation professionnelle, l’emploi et l’insertion", explique Diva Petit, de l’IBEFE. "L’IBEFE propose aux écoles du primaire une valisette pédagogique, pour valoriser la filière bois. On y trouve un dossier pédagogique, des échantillons d’essences de bois, une affiche représentant la filière et la grande diversité de ses métiers, un jeu, un outil d’identification des arbres, une maquette à construire,…" Certains élèves ont-ils découvert de quel bois ils se chaufferont plus tard ? À voir l’enthousiasme de tous et en entendre certains, il n’y a pas de doute !

Pour découvrir la trentaine d’activités au programme: https ://www.leweekenddubois.com