665 000 € pour la vente de bois, un nouveau record à Meix-devant-Virton

Personne n’aurait misé sur pareil montant pour la vente de bois. Ce chiffre s’inscrit en lettres d’or dans le budget de la commune. "Cela n’arrivera plus. L’an prochain, on retournera aux normes habituelles. Cette somme nous permet de voir clair et de nous aider dans la confection de notre prochain budget", déclare le bourgmestre Pascal François.