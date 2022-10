280km en 2 CV entre Paris et Florenville

Née en 1935 et bien que sa production se soit arrêtée en 1989, soit 54 ans plus tard, la Citroën 2 CV attire toujours autant le regard, suscite toujours autant d'intérêt et stimule toujours la passion de nombreux amoureux de la « Deuch ». Une passion qui s'exprime grâce à de nombreux clubs de 2 CV (126 répertoriés en France), comme un de la région parisienne qui s'est offert une semaine d'escapade en Belgique, en passant par le circuit de Spa-Francorchamps avant de rejoindre Florenville à l'invitation de Jean-Marie Hardy. Pendant le verre de l'amitié, 7 Deuch se sont relaxées sous le doux climat gaumais avant de reprendre, d'une seule traite, la route vers la ville lumière. Environ 280 km sans autoroute en 2 CV, c'est 5 h 30 de route. Mais pour ces passionnés, c'est surtout 5 h 30 de découvertes de lieux, d'itinéraires, de rencontres et surtout de plaisir.