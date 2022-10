Virton : les élèves et professeurs de l'ARNO dansent le quadrille et la troïka... en Bulgarie ! (VIDÉO)

Chaque voyage permet à 9 étudiants de découvrir un pays et sa culture et à 2 professeurs de partager avec leurs homologues européens leurs pratiques pédagogiques. Ce projet Erasmus + est financé par l’Union Européenne et l’Athénée Royal Nestor Outer y participe depuis plus de 8 ans. Du 1er octobre au 8 octobre, les élèves ont été accueillis par des familles bulgares de Bourgas et ont pu s’immerger dans la vie et les mœurs locales.

2 danses de Saint-Mard

L’apothéose de la semaine fut le partage de danses locales. L’ARNO avait choisi de présenter deux danses que les saint-mardois connaissent bien: "Le quadrille et la troïka". Les étudiants de l’ARNO et leurs professeurs avaient appris et répété les danses en Belgique sous la houlette de M. et Mme Chapellier et des membres du comité des fêtes de Saint-Mard qui avait, pour l’occasion, prêté des costumes traditionnels. La présentation des danses a eu lieu dans un endroit magique au bord de la mer Noire devant une foule curieuse qui a apprécié le spectacle.