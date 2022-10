Une dame de Pin perd la vie dans un accident de la circulation à Suxy (Chiny)

Les trois passagers étaient coincés dans l’habitacle à l’arrivée des pompiers sur place, des pompiers de Florenville, Bertrix et Neufchâteau, ainsi que des équipes des zones de police Gaume et Semois & Lesse, ainsi que le SMUR de Libramont. L’accident a fait deux blessés légers et une personne décédée sur place. Il s’agit de Mme Samray, la maman d’un ouvrier communal de Chiny, âgée d’une septantaine d’années, domiciliée à Pin, et qui était dans la voiture avec sa fille et son mari.