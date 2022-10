Un appel à projets dédié à la création d’aires d’accueil pour motor-homes et auquel la Commune a, unanimement, décidé de souscrire. Le bourgmestre Élie Deblire épingle l’opportunité d’une telle aire qui, si le dossier est retenu, serait installée non loin du plan d’eau et de la gare. "Le dossier porte sur 12 places de motor-home. Je pense que nous avons toutes nos chances d’être retenus étant donné les caractéristiques de notre commune. Le lieu choisi est d’ailleurs déjà très prisé par ces motor-homes. Je ne vois pas un meilleur emplacement que celui-là", commente le mayeur. Estimation du projet: 368 000 € subsidiable à hauteur de 80%.

« Pas intrusif »

Du côté de la minorité, Stéphanie Heyden note que son groupe "n’est pas contre, même si c’est un fameux budget", regrettant cependant que dans le dossier de candidature, certains atouts de la commune ne soient pas mentionnés. Pour sa part, François Rion (min.) se montre satisfait sur le corps dudit projet: "Cela n’est pas intrusif. C’était notre principale crainte", avance-t-il. Profitant de l’analyse de ce point, Jacques Gennen (min.) a interrogé la majorité sur l’état d’avancement du plan qualité tourisme, souhaitant qu’un topo soit fait devant le conseil communal. Le mayeur est sur la même longueur d’ondes: "Je l’ai rappelé au bureau en charge de cette étude, et je lui ai signalé que cela commençait à bien faire. Le rapport définitif doit être présenté au conseil communal."