Un futur bataillon belgo-luxembourgeois d’ici 2030

La Belgique et le Luxembourg ont signé jeudi une déclaration d’intention fixant l’implantation de leur futur bataillon de reconnaissance binational, une nouvelle unité terrestre de 700 militaires qui sera casernée à l’horizon 2030 à Arlon, où se situera son état-major, avec des "antennes" à Marche-en-Famenne et Diekirch (Grand-Duché). Cette déclaration a été signée par les ministres de la Défense des deux pays, Ludivine Dedonder et François Bausch, en marge d’une réunion ministérielle au siège bruxellois de l’Otan, a constaté l’agence Belga. Ce bataillon, fort de plus de 700 personnes, devrait être équipé de différents véhicules de reconnaissance spécialisés. "La signature de ce jour est une nouvelle illustration de notre volonté commune de contribuer concrètement à la construction de l’Europe de la Défense (...) Cette nouvelle coopération avec le Luxembourg s’inscrit dans une suite logique d’autres partenariats développés au fil du temps tels que l’unité binationale BNU A400M qui gère la flotte commune de huit aéronefs (de transport) A400M ou de déploiements conjoints de nos militaires en opération", a souligné la ministre Dedonder, citée par le communiqué. "Le bataillon générera également des opportunités de coopération additionnelle entre nos deux pays et au niveau européen, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité au sein de l’Alliance (atlantique) et de l’Union européenne", a ajouté le ministre luxembourgeois François Bausch.