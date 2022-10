Un conseil communal des enfants à Saint-Léger d’ici janvier

La petite séance bon enfant qui s’est tenue mercredi soir en l’hôtel de ville de Saint-Léger a vu l’ensemble des points votés à l’unanimité sous la présidence du bourgmestre Alain Rongvaux. On retiendra notamment la volonté communale de créer un conseil communal des enfants. Il comprendra quatre conseillers de 5e année et autant de 6e année primaire inscrits dans les écoles de la commune. Un autre élève inscrit ailleurs que sur le territoire communal complétera l’équipe de ces jeunes élus. Anne Schouveller a précisé le timing: "Dans la semaine du 7 novembre, le délégué du Creccide (Carrefour régional et communautaire de la citoyenneté et de la démocratie) va venir effectuer des animations dans toutes les implantations communales et libre pour sensibiliser les élèves de 5e et 6e années. La semaine suivante, Auxane Jacob, la coordinatrice de l’ATL, passera dans les classes pour démarrer la préparation des affiches. La semaine du 21 novembre sera consacrée à la finalisation des affiches et à la campagne électorale. La semaine du 28 novembre, les isoloirs seront placés pour procéder au vote et puis au dépouillement. La première semaine de décembre verra la première réunion avec les élus et la semaine d’après on procédera à la prestation de serment. La mise en place est annoncée pour le début janvier."