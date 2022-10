Si c’était à refaire, j’agirais de la même façon. Donc, je n’ai aucun regret d’avoir quitté mon ex-groupe pour siéger comme indépendante.

Quelles sont les relations avec vos anciens colistiers ?

Je n’en ai aucune. Je n’ai aucun contact et ils font comme si je n’existais plus. C’est dommage parce qu’on a travaillé ensemble pendant deux années avant que je devienne bourgmestre. Mais bon, ils ne m’ont jamais aidée, donc il n’y a pas de raison que cela change.

Comment cela, ‘‘jamais aidée’’ ?

Quand j’étais bourgmestre, des membres du collège communal me cachaient des choses sur l’évolution de certains dossiers importants.

Que pensez-vous de la façon dont la nouvelle majorité gère la ville ?

Après un an, je trouve qu’il y a beaucoup d’idées qui sont lancées, mais je ne vois rien qui se réalise sur le terrain. J’ai d’ailleurs poussé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux et je l’ai dit lors d’un conseil communal. Où sont les projets ? Quand je vois cela, je me dis que je n’ai pas à rougir du boulot que j’ai fait pendant mon mayorat. Je constate d’ailleurs que la nouvelle majorité reprend d’anciens dossiers que nous avons initiés.

Comment jugez-vous le travail du bourgmestre Huberty ?

Il travaille avec tout le monde, même si j’attends encore de le rencontrer depuis le mois d’août. Il sait déléguer et s’entourer. Il est présent tous les jours à la commune. Toutefois, je me dis qu’on ne peut mener de front un job d’architecte et de bourgmestre d’une ville comme Neufchâteau. Quand j’étais à la tête de la commune, je ne faisais que cela 7 jours sur 7 et mes journées étaient bien remplies.