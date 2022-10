Ce mois-ci, jusqu’au 30 octobre inclus, ce sont les œuvres de Nadine Debailleul qui offrent un brillant cachet à la Kalerie

3 secondes qui vibrent au plus profond de moi

"Pendant 9 ans, j’ai mis en peinture les chansons de Francis Cabrel, jusqu’à réaliser mon rêve en 2018, présenter une exposition en son honneur à Spa", note l’artiste d’Aye. "Depuis 2019, j’explore de nouvelles techniques sur différents supports, je m’éclate avec les couleurs. J’explore aussi un peu de calligraphie, de la peinture sur de nouveaux supports 3D et un peu d’infographie, au départ de mes toiles ou mes photos."

Nadine Debailleul ajoute: "Une sensibilité à fleur de peau et un besoin intense de la partager, telle est la raison de mon partage artistique. Lorsque je peins, le temps est suspendu, les douleurs s’envolent, mon esprit et ma toile ne font plus qu’un. Les 3 secondes qui vibrent au plus profond de moi, sensibilité, sincérité et souffrance, je les transpose sur la toile. Je n’ai pas besoin du verbe. Textures, acryliques, pigments, encres, tissu végétal et papiers me servent d’interlocuteurs. S’exposer c’est sortir de sa bulle, de ses murs, se mettre à nu." Les œuvres de Nadine Debailleul s’adressent à vous tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches d’octobre, de 14 heures à 18. L’entrée est gratuite.