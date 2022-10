Les taxes additionnelles restent dans les clous à la Commune de Musson

Ces montants sont identiques depuis 1990 et 1995. Qui plus est se situent dans la moyenne inférieure des taux communaux établie à 7,9 pour l’IPP et à une recommandation maximum de 2 600 pour le précompte immobilier.

De même, le règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers n’évolue pas. Une situation qui peut s’afficher grâce à un taux moyen de couverture des coûts établis à hauteur de 96% alors que la fourchette doit être comprise en 95 et 110%.

La collecte des PMC en porte à porte n’est pas étrangère à cette situation, Idélux estime d’ailleurs qu’une diminution d’environ 15% du poids de la partie variable dans le duo-bac sera enregistrée et que le nombre de vidanges sera réduit d’environ 50%. "Mais il faudra probablement enregistrer une hausse importante des coûts liés à l’énergie et à l’indexation des salaires", estime l’échevin. Avec l’aide de l’intercommunale dont il est administrateur, une réflexion va être entreprise en vue de réduire de moitié la collecte des duo-bacs en hiver et de réduire le nombre de vidanges et de kilos gratuits.

Ces bonnes nouvelles arrivaient après la présentation de la modification budgétaire n° 2 qui laisse apparaître quelques augmentations (index des salaires, dotation à la zone de police, fournitures diverses...) et recettes supplémentaires pour un solde bénéficiaire de 798 427 €. "Une situation qui permettra d’élaborer le budget 2023 dans de bonnes conditions sans recourir à de nouveaux impôts", commente le chargé des finances.

Et les données personnelles ?

Si le conseil s’est positionné positivement pour ces points, il n’en pas été de même pour la transmission pour l’échange de données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés. Electrabel envisage de fournir la liste des immeubles où la consommation électrique serait inférieure à 100 kW/H par an, laissant imaginer une inoccupation. Mohamed Boumkassar s’inquiète de la divulgation des données personnelles, il est rejoint par ses colistiers Robert Schiltz et Jennifer Kirsch qui votent contre. Christian Marmoy s’abstient.