La Plate de Florenville dans tous ses états dimanche

14 élèves des trois années terminales ont donc relevé le défi et proposé leurs créations au jury composé de membres de la confrérie, de professeurs de l’école et de représentants de la presse. À l’issue du concours, le jury était unanime pour souligner la qualité tant visuelle que gustative des réalisations, l’originalité et parfois l’audace de certains candidats. Un tel concours est somme toute une manière originale de relancer l’intérêt pour un légume souvent relégué dans la banalité.

Suite à Florenville ce 16 octobre

Cette épreuve libramontoise avait pour but de désigner les trois meilleures préparations qui seront présentées au public durant la Fête de la pomme de terre dimanche 16 octobre sur la place Albert 1er à Florenville. Public qui aura la responsabilité de désigner laquelle entre "Souvenirs de ma grand-mère", "La Plate de A à Z" ou "Pouach Adama" sera élue meilleure verrine à la Plate.

Outre cette possible dégustation, les visiteurs pourront comme de coutume faire leurs provisions de pommes de terre et d’autres produits du terroir, déguster les traditionnelles roustiquettes et étuvées, redécouvrir d’anciens tracteurs et machines agricoles, profiter d’une balade en vieux tracteurs ou se dégourdir les oreilles grâce à des animations musicales diverses.