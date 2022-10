La Commune de vaux-sur-Sûre au taquet pour les appels à projets

Le deuxième est une candidature dans le cadre de "maillage Vert et Bleu". "L’auteur de projet avait déjà travaillé sur ceci, poursuit le mayeur. Cela concerne la réalisation d’une piste cyclable, d’un sentier et d’un chemin avec des espaces d’observation et de repos, notamment pour la pratique du yoga, mais aussi un espace barbecue, des jeux en bois didactiques ou encore peut-être un verger." Les subsides devraient également se monter à 80% pour une enveloppe de 281 000 €.

La Commune répond aussi au projet "Tiers-Lieux ruraux" pour la transformation de l’ancienne poste de Vaux-sur-Sûre. "La volonté est de rassembler un ensemble de services sociaux, annonce M. Besseling. Certains sont déjà présents, mais on étofferait avec des services en faveur des jeunes et des aînés. Dans ce cadre, il faudrait aussi penser à engager un animateur. Comme pour les autres, on dépose le dossier, mais ils reviendront sur la table en cas de finalisation."

« Fermeture de l’éclairage public, on attend »

Comme il n’y a qu’un groupe au conseil, des dossiers sont également étudiés en réunion de groupe. Le bourgmestre Besseling a notamment fait écho de la discussion en lien avec la fermeture de l’éclairage public. "Ores propose une fermeture de minuit à 5 heures, annonce-t-il. Toutefois, nous avons un souci car notre éclairage dépend de trois zones et nous ne savons pas vraiment quel village dépend de telle zone. On veut avant tout une équité entre les habitants. Par ailleurs, il y a aussi l’aspect sécurité, ou plutôt le sentiment de sécurité. On n’est pas encore au courant de tout. On préfère donc attendre pour l’instant pour se positionner. Nous ne sommes pas restés inactifs dans ce secteur. Depuis quatre ans, on remplace nos luminaires publics, opération qui devrait se terminer en 2029."