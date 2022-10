Ils étaient 4 080 à la Promenade des cépages à Ambly, un millésime record

Des rues aux abords desquelles 27 viticulteurs, un record aussi, le précédent étant de 24, avaient aménagé leur caveau chez l’habitant, dans un jardin, sur une terrasse, dans une grange… un record aussi, ainsi que bon nombre également de producteurs du terroir.

"Les viticulteurs auraient même dû être 28, mais l’un des 5 nouveaux, le Mas Thélème a dû rester dans le Languedoc en raison d’une panne de véhicule, on espère bien sûr l’accueillir l’an prochain", précise Stéphane Henquinet, président du Comités des fêtes.

Ruptures de caisses

"Le précédent record d’affluence était de 3 650 en 2019. Le concept plaît encore et toujours plus, et cela fait évidemment plaisir."

Stéphane Henquinet se félicite aussi des retours des vignerons. "Parmi les quatre nouveaux, l’un nous a confié n’avoir jamais connu un tel engouement sur d’autres foires, en France ou Belgique , sourit ce dernier. Tous sans exception sont d’ailleurs très satisfaits de leurs ventes. Certains ont même dû fermer boutique avant la fin de la Promenade des cépages dimanche à 18 h, car ils avaient écoulé tout leur stock. Le premier a fermé à 15h déjà."

Le président du Comité des fêtes tient aussi à remercier tous les bénévoles.

"Ambly compte 450 habitants, pas moins de 170 personnes étaient mobilisées, dont bon nombre d’entre eux, mais aussi des sympathisants d’ailleurs, sans eux, il n’y aurait pas de Cépages", applaudit Stéphane Henquinet.

Et de déjà vous fixer rendez-vous les 7 et 8 octobre 2023 pour refaire le plein de vos caves. D’ici là, bonne dégustation !