600 enseignants de la province de Luxembourg ont manifesté ce jeudi à Namur: « ils n'en peuvent plus »

Une mobilisation totale

"C’est une très belle mobilisation de la part des enseignants de notre province, se réjouissait en fin de journée Francis Penning, secrétaire permanent de la CSC Luxembourg. Nous avions plus de 400 enseignants de notre syndicat à Namur, dont 300 qui ont pris le train avec nous ce matin. C’est une grogne de longue date dans l’enseignement, et elle n’est pas entendue. Nous continuerons jusqu’à ce que le gouvernement revoie le protocole d’accord sectoriel de l’enseignement. Ce n’est plus tenable ; la situation est catastrophique et les enseignants n’en peuvent plus. Nous espérons enfin être entendus, car pour l’instant, les réponses du gouvernement sont proches de zéro." Même son de cloche du côté de la CGSP-Enseignement (FGTB). "Une centaine de manifestants étaient à nos côtés, ce qui représente une belle mobilisation pour notre régionale, nous confiait Vincent Merken, permanent CGSP-Enseignement Luxembourg. Nous attendons sérieusement des réponses du gouvernement, ou au minimum, pour commencer, de l’attention et une écoute de nos revendications. Nous allons droit dans le mur."

« La maison brûle et ils regardent ailleurs »

Pour les syndicats, rien n’a changé depuis les premières grognes il y a des mois: cette 4e manifestation porte les mêmes revendications que les précédentes (voir encadré). "Les réformes annoncées dans l’enseignement sont non seulement contre-productives mais dangereuses, tance Francis Penning. D ans un métier qui vit déjà de grandes tensions en plus d’être en pénurie, jusqu’où va-t-on aller ? L’enseignement qualifiant qui va souffrir de centaines de pertes d’emplois, les propositions d’évaluation des enseignants sont sanctionnantes et contre-productives… Et je ne parle même pas des tailles des classes, qu’ils veulent agrandir quand les écoles ne sont même pas équipées pour faire face à la taille des classes actuelles. Le gouvernement réforme des choses qui fonctionnent mais ne donne aucun moyen pour les nombreux problèmes que nous soulevons depuis des années. Par contre, ils intensifient la charge de travail. Et pendant ce temps-là, la pénurie s’accentue ; on a commencé la rentrée avec de nombreux postes non pourvus dans les écoles, qui ne vont pas l’être avant un moment. C’est tout le monde qui en paye le prix, les étudiants aussi…"

Vincent Merken (CGSP-Enseignement) abonde dans le même sens. Cette réforme de l’enseignement, qui n’a été signée par aucun syndicat enseignant (une première historique) témoigne d’une méconnaissance des métiers et de problèmes de terrain qui gangrène la profession et l’enseignement tout entier. "Ils alourdissent la charge administrative, la taille des classes, et nous demandent en plus un enseignement de plus en plus spécifique, sans nous donner un seul moyen, en supprimant les degrés différenciés et les intégrations. C’est de la folie ! On infantilise les enseignants et en plus on ne leur donne ni les outils ni les moyens pour réussir, juste des bâtons dans les roues."

Pour lui, la grave pénurie d’enseignants à laquelle fait face la province ne va aller qu’en s’aggravant. "Depuis quelques années, on voyait un désamour des jeunes pour le métier, qui s’engageaient de moins en moins dans les études ou qui le quittaient dans les 5 ans. Là, je vous parle d’enseignants nommés, qui enseignent depuis des années et qui, malgré la conjoncture actuelle et les charges familiales et financières qu’ils ont, envoient tout balader tellement ils n’en peuvent plus. On voit de plus en plus de burn-out, d’absences longue durée… Les enseignants sont au bout du rouleau, et qui va également payer le prix ? Les étudiants. L’enseignement s’effondre de manière générale, et le gouvernement ne voit pas le problème et réforme à tout va. La maison brûle et ils regardent ailleurs. Jusqu’à quand ?"