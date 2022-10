L'impôt des personnes physiques et le foncier inchangés à LIbramont en 2023

Le conseiller Jacques Balon (min.) demande si, comme à Neufchâteau, on va faire quelque chose pour la population afin de faire face à la crise énergétique.

La bourgmestre Laurence Crucifix estime qu’un tel soutien spécifique n’est pas souhaité par son collège. "On préfère ne pas lever de nouvelles taxes et ne pas augmenter celles qui existent. On veut garder les mêmes services aux citoyens", dit-elle.

Le conseiller Jean-Michel Waltzing (min.) demande si "le collège compte prendre des mesures structurelles pour 2023." On ne peut plus vivre sans diminuer les dépenses de manière drastique ", avance-t-il.

« Se serrer la ceinture »

La bourgmestre répond que lors de l’élaboration du budget 2022, "on avait déjà fortement diminué les dépenses. On va veiller à continuer à dépenser à bon escient. Nous ferons les projets qui sont essentiels et pas les farfelus (sic). On devra se serrer la ceinture. Je ne suis pas très inquiète parce que les finances ne sont pas catastrophiques et qu’on possède un beau bas de laine. Nous pouvons voir venir si on fait très attention", précise-t-elle.

Le directeur financier, Marc Lejeune, confirme que la situation financière est stable, mais qu’il va falloir faire le gros dos dans les années à venir. Il annonce des mesures structurelles . "On est dans le flou. Mais cela ne dépend pas de la Commune seule. Nous devrons agir au cas par cas. On ne peut encore rien dire pour l’instant ", conclut-il.

Le conseil s’est terminé par une triple interpellation citoyenne venant de la même personne, à savoir M. Dazy. Comme en 2019, il a donc épuisé d’un seul coup, le quota annuel par personne, fixé par le Code wallon.

Une prime pour stériliser Minet

On va donner une prime pour la stérilisation des chats: "C’est un vrai problème, dit l’échevin du Bien-être animal, Jonathan Martin. Et ce n’est pas propre à Libramont. " Les chats sont trop nombreux. La Région aide les Communes. On avait déjà fait campagne pour faire stériliser les chats errants. On complète ici le dispositif existant en proposant une prime aux privés. La prime se monte à 50 € pour les femelles et 25 € pour les mâles ; maximum deux animaux par ménage. On a prévu un budget de 2 500 €. Nous voulons conscientiser aussi les gens à leurs obligations légales en la matière ", conclut M. Martin. Décision adoptée à l’unanimité.