Léglise : Simon Huberty visera la place de mayeur en 2024

Il y a un peu moins d'un an, l'actuel Bourgmestre de Léglise, Francis Demasy, annonçait dans nos colonnes qu'il ne se représenterait plus lors des élections communales de 2 024. Le groupe « Ensemble » s'est donc réuni pour déterminer la personne qui mènera la liste dans deux ans. Les membres du groupe ont décidé de désigner Simon Huberty, échevin depuis 2012, comme prochaine tête de liste et donc candidat bourgmestre pour les prochaines élections. « C'est uni et dans un total esprit d'équipe que l'ensemble du groupe va, dans les prochains mois, travailler à la constitution de la future liste et ce, sans couleur politique particulière. Il y aura également la préparation d'un projet positif, proactif et ambitieux pour la commune de Léglise et tous ses habitants dans la poursuite des actions menées par la majorité » souligne le communiqué de presse du groupe « Ensemble ». En précisant que pour la suite de la législature en cours, toute l'équipe continuera le travail entamé avec, à sa tête, le Bourgmestre Francis Demasy.