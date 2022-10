Le prévenu en singlet condamné pour menaces et harcèlement à Messancy et à Bouillon

Des préventions établies par le tribunal, estimant que "le dépit amoureux et la séparation conjugale ne justifient jamais des faits de violence physique ou verbale. Pas plus que la consommation excessive d’alcool".

Au moment de déterminer la peine, le tribunal a tenu compte de la longueur de la période infractionnelle et de la violence des menaces. Mais aussi du contexte de la séparation difficile et des excuses du prévenu "qui apparaît égaré par sa passion et faible dans l’adversité, cela étant sans doute aggravé par une consommation excessive d’alcool".

L’homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans, aux conditions notamment de ne plus avoir de contact avec les deux victimes et de ne plus consommer d’alcool, tests sanguins à l’appui. Il est également condamné à une amende ferme de 1200€.