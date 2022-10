La Roche-en-Ardenne : Georges Vanhelmont est décédé à l'âge de 92 ans

Avec le départ de Georges Vanhelmont, ce mardi matin, c’est une époque qui se referme. Une époque où le Département Nature et Forêts, le DNF, s’appelait encore "Les Eaux et forêts," où tout le monde, dans les rues de La Roche-en-Ardenne, saluait son responsable par un vibrant "Monsieur." Georges Vanhelmont était l’un de ces responsables. Il s’installe avec son épouse, Andrée Fabry, décédée en mars dernier, dans la cité rochoise dans la seconde moitié des années 1950. Georges a brillamment réussi ses études d’ingénieur, terminant premier de sa promotion. Refusant les sirènes du secteur privé, c’est vers l’administration des eaux et forêts qu’il se dirige.