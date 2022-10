IKEA Arlon s'agrandit : la première pierre a été posée ce matin !

Face à la demande croissante de livraisons à domicile de ses clients belges et luxembourgeois, IJEA Arlon agrandit ses infrastructures. Le lancement des travaux a été inauguré ce matin en présence de Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon, et Chris Burman (Market Manager IKEA Arlon), qui ont symboliquement posé la première pierre du chantier. Au total, le projet représente un investissement de plus de 5 millions d’euros. Les travaux dureront environ six mois, et l’extension du magasin dédiée à la livraison à domicile sera pleinement opérationnelle d’ici le printemps 2023.