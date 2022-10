IFAPME Libramont: la 1re année chauffagiste ferme, grave pénurie dans le métier

La section continuera de fonctionner à la fois en apprentissage (dès 15 ans) en 2e et 3e année et en chef d’entreprise (formation adultes) pour les 3 années de formation. "C’est une section qui fonctionne bien pourtant, même si on observe un désamour des métiers de la construction en général depuis des années. Mais cette non-ouverture aggravera la pénurie: aucun chauffagiste ne sortira diplômé dans la province en 2025."

Désamour du métier

Pour Baudouin Stevens, plusieurs raisons pourraient expliquer cette grave pénurie. "Déjà, les jeunes sont peu orientés vers les métiers de la construction en général. On les encourage plutôt à rester dans le général, et les écoles se battent pour garder leurs élèves, ce que je peux comprendre mais cela nous pénalise. Certains ne sont pas faits pour le général. Cela s’est aggravé avec le Covid, où la part d’élèves qui se réorientent généralement en technique est passée à travers les mailles du filet et est restée en général."

Aussi, le métier reste fort genré et les femmes qui s’y aventurent font exception. La faute à de nombreuses idées reçues. "On croit que c’est travailler dans le froid et porter des charges lourdes tout le temps, que c’est un métier sale. Ce n’est pas vrai ! C’est un métier technique et parfois difficile, comme dans tous les métiers, mais bien loin de l’idée qu’on en a. Et les femmes ne sont pas moins qualifiées que les hommes pour l’exercer, c’est certes parfois un peu physique, mais on ne parle pas non plus de porter des charges toute la journée !"

Un métier sans chômage

Pourtant, s’engager dans une formation de chauffagiste, c’est la porte ouverte à un avenir assuré. "Il est impossible de ne pas trouver du travail, devenir chauffagiste c’est la garantie d’un boulot à vie. Chacun sort de l’IFAPME avec un contrat de travail, et de toute façon il y a des demandes partout !"

Au-delà de l’emploi assuré, le salaire est confortable: en Belgique, il est estimé à entre 2 083 € et 3 000 € bruts par mois. Sans compter la prime de 2000€ (répartie sur les 3 années de formation) que la Région Wallonne offre à toute personne se lançant dans la formation, ainsi que la prise en charge des frais pour passer son permis de conduire théorique et pratique avec cours d’auto-école inclus.

Vient enfin le plus important: la beauté d’un métier qui reste méconnu, mais somme toute très technique et diversifié. "C’est un métier passionnant et valorisant, qui fait appel à de multiples compétences et où on apprend tous les jours car on travaille avec des techniques et des technologies très diversifiées. C’est un métier qui a toutes les qualités, tellement demandé ! La pénurie est telle que ça en devient une opportunité professionnelle. Je ne comprends pas qu’il n’y a personne ; le métier serait-il encore trop victime des clichés ?"