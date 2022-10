Hotton: 10 ans de prison requis à l’encontre d’un demandeur d’asile pour tentative de meurtre

Une première altercation avait nécessité l’intervention de la police dans le centre de Hotton. L’ambiance était tendue au point que Ashraf Latif a demandé à être enfermé dans une autre aile du centre parce qu’il a dit craindre pour sa vie. Alors qu’il avait été enfermé jusqu’à 7 heures du matin, il s’est rendu dans la chambre de sa future victime moins d’une heure plus tard. Selon Ashraf Latif, le jour des faits, il était revenu vers l’autre résident pour récupérer des effets personnels. Une nouvelle dispute aurait éclaté et c’est lors de celle-ci qu’il aurait porté entre cinq et huit coups de couteau à la victime, en particulier sur le torse, non loin du cœur.

La victime a également reçu un coup de couteau dans le poumon. Lorsqu’il a été entendu lors de son arrestation, Ashraf Latif a d’abord déclaré qu’il ne se souvenait de rien. Il a ensuite déclaré qu’il avait été agressé par la victime. La victime, grièvement blessée, a dû être admise au CHU de Liège après avoir été transportée par l’hélicoptère. Les jours du blessé avaient été déclarés en danger. Le 22 juin dernier, le tribunal correctionnel de Marche a déclaré la tentative de meurtre établie et l’a condamné à une peine de dix ans de prison ferme. La partie civile s’est vue accorder un dommage provisionnel de 2 000 euros et une expertise. Me Grulois a demandé la confirmation des 2 000 euros d’indemnités. Me Céline Louis, pour le prévenu, a plaidé la légitime défense et la provocation. Elle a également demandé une reconstitution des faits et une expertise mentale de son client pour déterminer son état au moment des faits. La cour rendra sa décision en novembre prochain.