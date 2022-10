François Rion au secours de la majorité concernant un projet de trail center VTT à la baraque de Fraiture

«Manque de respect»

Acte I: le bourgmestre Elie Deblire présente le dossier. Un appel à projets de la région wallonne. Un projet salmien: la création d’un "trail center VTT" à la Baraque de Fraiture. Les candidatures doivent être rentrées pour le 14 octobre. Subside possible: un million d’euros. Le projet est porté par Idelux. Une partie des 25 kilomètres minimums seraient localisés dans la commune de Manhay. "Il s’agit d’un projet ambitieux, important et qui aura des retombées pour Manhay, La Roche, Houffalize et Vielsalm" commente le mayeur. Acte II: Stéphanie Heyden (min.) dégaine. "Pour la première fois, nous ne voterons pas l’urgence" lance-t-elle d’emblée. Le projet, estimé à 1 300 000 €, "on ne le conteste pas sur le fond" dit-elle mais : "Depuis le 16 mai vous en avez parlé à la table d’Idelux. Rien ici. C’est un manque flagrant de respect pour les conseillers communaux."

«Le ski, c’est fondu»

Acte III: Elie Deblire s’explique "Communiquer c’était compliqué. Peut-être à huis clos, oui." note-t-il soulignant que les négociations n’ont pas été faciles avec l’Adeps et l’ASBL "piste de ski" de la Baraque. "Son CA s’interroge notamment sur l’entretien de ces pistes." Sur ces débats difficiles, Il prend à témoin François Rion (min.) "Qui représente la minorité dans ce CA" glisse le mayeur. Acte IV: François Rion prend la parole. Aucune hésitation sur le fond: "Stéphanie (Heyden NDLR) a raison" commente-t-il. Mais l’avenir du site de la Baraque est en jeu: "On voit la catastrophe annoncée, celle de la viabilité des pistes de ski car il n’y a plus de neige" dit-il, ajoutant: "Le ski, c’est fondu. Il faut faire quelque chose d’efficace" avance-t-il, décochant une flèche à l’Adeps "Qui n’a pas plus de ressources pour piloter elle-même des projets sportifs et qui est obligé de faire appel à une Intercommunale." Au vote, François Rion accepte l’urgence et le point. Ses deux colistières Écolo, Catherine Désert et Anne Wanet optent comme le reste de la minorité pour le refus de cette urgence.