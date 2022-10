DJ A.R.T., Coline Dubus ou Rudy Lejeune : qui sera le Godefroid Jeunes 2022 ? (vidéo)

Un 7e trophée sera décerné par vous: le Godefroid du public ! Votez pour votre favori.te sur www.lesgodefroid.be.

Aujourd’hui, nous vous présentons les candidats en lice pour le Godefroid Jeunes..

DJ A.R.T. (Arthur Divoy): Tomorrowland à 22 ans, le rêve de toute une vie

Arthur Divoy, alias DJ A.R.T., était à l’affiche du festival Tomorrowland cet été. Une consécration.

À 22 ans à peine, Arthur Divoy (Mussy-la-Ville), alias DJ A.R.T., vient d’accomplir le rêve d’une vie: jouer sur la scène de Tomorrowland (Be), le plus grand festival de musique électronique du monde. "C’était un rêve d’enfant, je ne m’en remets pas. Jouer au côté de mes idoles, sur la plus grande scène électro du monde ! C’est une reconnaissance infinie. Les retombées sont énormes, aussi bien niveau notoriété que des demandes de collaborations."

C’est à 9 ans qu’il plonge dans la musique électronique, grâce à un CD de David Guetta de ses parents. Il reçoit sa première table de mixage à sa communion et tout s’enchaîne: animation de petites soirées puis de grandes, il se retrouve vite à l’affiche des festivals du coin puis devient Le DJ made in province du Luxembourg qui s’exporte. En 2016, il sort son 1er morceau "How About", puis "Chronicle" (2017) et en 2018 devient DJ résident sur Fun Radio Belgique.

Mais c’est en 2020 qu’il inscrit son nom dans l’histoire de la musique électronique belge: il fait partie de l’affiche de Tomorrowland, remporte un Octave de la Musique et sort son single "You’ll be Mine", tube de l’été qui résonnera sur les radios francophones et internationales et occupera plusieurs mois la tête des charts. Il collaborera aussi avec Saule et DJ Daddy K. D’une bonne humeur contagieuse, il reste ce jeune simple, bien de chez nous, aussi humble que talentueux. "Je suis très fier d’être nominé aux Godefroid ; c’est une reconnaissance pour ceux qui me soutiennent depuis des années. Et d’être reconnu chez soi, être approuvé par d’où l’on vient, ça n’a pas de prix."

Coté actu, le jeune prodige termine un été de 25 dates. "De gros projets sont en cours, dont une collaboration avec un artiste assez connu, mais je ne peux encore rien dire." Étudiant finissant en relations publiques à Namur, il pourra l’an prochain se consacrer à sa carrière, qui s’annonce spectaculaire.

Coline Dubus: Actrice et réalisatrice belge à retenir

Coline Dubus a notamment joué aux côtés d’Isabelle Huppert dans Abus de faiblesse.

Coline Dubus, de Tavigny (Houffalize) est tombée dans le cinéma quand elle était petite. Très jeune, elle fait ses premiers pas dans le monde du cinéma et éprouve l’envie de passer derrière la caméra en étudiant la photographie à Liège. Actrice et réalisatrice, elle réalise comme travail de fin d’étude, le court-métrage "Chronophobia".

Fraîchement diplômée, Coline va très vite enchaîner les apparitions au cinéma, notamment dans Taram Tarambola de Maria Castellijo Carmen, Ludo de Khourban Cassaim ou encore Abus de faiblesse de Catherine Breillat, dans lequel elle joue au côté d’Isabelle Huppert et de Cool Shen. Elle enchaîne également les récompenses, des États Unis au Canada en passant par la Suède, l’Italie, la France ou l’Angleterre mais également en Asie. Citons le trophée du Narrative Mobile Short au Golden Réel film festival à Singapour, le trophée de Meilleure actrice au Virgin Spring Cinefest à Calcutta (Inde), le Prix du public comme jeune réalisatrice et jeune actrice à DIFF à Saint-Pétersbourg et le Prix du public comme meilleur jeune réalisateur au FFIF à Paris. À tout juste 19 ans, la jeune actrice a déjà un parcours impressionnant et se fait petit à petit un nom dans le 7 art.

Actuellement étudiante en première année en vidéographie à l’académie des Beaux-Arts de Liège, Coline a pour l’instant mis sur pause ses projets perso, "si ce n’est ceux que je réalise pour mes cours d’atelier vidéo ! C’est une option qui me plaît vraiment beaucoup."

Pour elle, cette nomination aux Godefroid signifie beaucoup. "C’est mon tout premier projet vidéo et ça me touche d’avoir été nominée et de voir qu’il a pu plaire à certaines personnes, je ne m’y attendais vraiment pas. C’est motivant aussi et ça me pousse à continuer à réaliser d’autres projets et à davantage travailler dessus."

Rudy Lejeune: le roi du stand up avec « What the Fun »

What the Fun cartonne sur Bruxelles, mais Rudy Lejeune espère l’exporter dans la province.

À 31 ans, Rudy Lejeune est l’ingénieux Arlonnais qui se cache derrière What the Fun, structure de production qui met en avant les humoristes et artistes belges en organisant plus de 20 événements par mois avec une centaine d’artistes ! Développé à Bruxelles, What the Fun s’exporte, et a touché Namur, Huy, Villers ou encore Louvain-la-Neuve, et compte bientôt toucher Charleroi et Liège. "J’aimerais beaucoup que l’on s’exporte dans la province de Luxembourg, c’est quand même chez moi ! Nous avons un partenariat avec le Palais du Rire d’Arlon, mais cherchons d’autres collaborations pour étendre le What the Fun."

Originaire d’Arlon, Rudy Lejeune (31 ans) découvre son intérêt pour l’humour et la scène au Festival du Rire de Rochefort à 14 ans. Pendant ses études de physique à l’UCL, il s’investit dans l’organisation d’événements autour de l’improvisation théâtrale, avant d’intégrer le championnat de la Fédération Belge d’Improvisation Amateur. Fan de stand up et frustré face au manque d’opportunités pour les jeunes de monter sur scène (il n’existe qu’un seul comedy club sur Bruxelles), il lance le What the Fun avec Raphaël Schröder.

Ils partent alors à la recherche de petits lieux types café-théâtre et bar pour les transformer en comedy club d’un soir. Le What the Fun passera d’une organisation d’événements à une structure de production qui encadre des artistes, organise et vend des spectacles, produit des web-séries et des podcasts touchant à tout ce qui touche la nouvelle génération de l’humour belge. Reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles en 2021, le What the Fun a lancé en septembre 2022 sa 8 saison. "Être nominé aux Godefroid est une belle reconnaissance, car mon projet est peu centré sur la province pour l’instant. Être reconnu comme un Arlonnais qui créé un projet, c’est d’autant plus beau car cela veut dire qu’on en parle."