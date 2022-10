Le recours de la minorité bertognarde contre la fusion rejeté par le ministre Collignon

"Ce recours portait sur des soi-disant éléments de non-respect des textes légaux", indique la majorité bertognarde dans un communiqué envoyé ce mercredi matin. Et de poursuivre avec le résultat de ce recours: "L’autorité de tutelle vient de rejeter le recours déposé et de confirmer la validité de la décision prise par le conseil communal de Bertogne, en parfaite conformité avec la loi, tant sur le fond, que sur la forme. Cette décision ne peut dès lors plus être remise en cause !"

La décision du ministre Collignon sur le recours déposé par Jessica Mayon contre la décision du conseil communal de Bastogne devrait suivre d’ici quelques jours.

La majorité conclut : "Jean-Marc Franco, bourgmestre de Bertogne, et son groupe se réjouissent de cette conclusion qui permettra aux deux communes de finaliser en toute sérénité leurs démarches administratives dans l’intérêt des citoyens des deux communes concernées".

